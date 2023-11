Vampire diaries - S06 E10 - Les larmes de Noël

C’est bientôt Noël. Enfermée dans le monde parallèle, Bonnie entend bien perpétuer la tradition de l’illumination du sapin sur le parking du lycée. A Whitmore, Liz a décidé de décorer la chambre universitaire de Caroline, avec la complicité de Stefan. Elle est très malade, mais n’en a pas encore parlé à sa fille. La séance de décoration de la chambre est interrompue quand elle fait un malaise. Stefan et Caroline la conduisent à l’hôpital où elle subit une batterie d’examens. Inquiète, Elena hypnotise un médecin pour savoir ce qui ne va pas. Elle apprend que Liz a une tumeur au cerveau. Le cancer est à un stade avancé. Chimiothérapie et opération sont exclues. C’est Stefan qui annonce la nouvelle à Caroline. Elle est dévastée. De son côté, Kai a kidnappé Jo, et convaincu Liv et Luke d’utiliser un sort de localisation pour retrouver le couteau dans lequel Jo avait enfermé ses pouvoirs. Au début, Jo refuse de les reprendre, mais lorsque Kai menace de tuer Liv, elle change d’avis. Liv lui a ouvert les yeux : dix-huit ans se sont écoulés, elle est plus puissante aujourd’hui et a des chances de battre Kai. Elle demande donc à Damon et Alaric d’épargner son jumeau. Alors que Kai est attaché à un arbre dans le cimetière de Mystic Falls, il se rend compte que la terre est saturée de pouvoirs magiques : ceux des Voyageurs qui ont jeté le sort anti-magie sur Mystic Falls. Il aspire toute la puissance accumulée dans le sol, et annule ainsi le sortilège des Voyageurs, ce qui sauve la vie à Enzo – Matt l’avait enfermé à l’arrière du van de Tripp et venait d’entrer dans la ville avec lui -, et permet aux Salvatore de rentrer chez eux. Elena sonne à la porte du manoir, elle a rendez-vous avec Damon, mais celui-ci ne la fait pas entrer. Elle le voit, mais lui ne la voit pas. Kai les a cachés tous les deux grâce à un sort de dissimulation. Il l’assomme.