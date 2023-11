Vampire diaries - S06 E11 - Le sang guérisseur

Plus puissant que jamais, Kai retient Elena en captivité. Il a décidé de l’utiliser pour apprendre à contrôler sa magie fraîchement acquise. Au manoir des Salvatore, Liv et Alaric essaient de préparer Jo pour la fusion avec Kai, mais de toute évidence, elle est loin d’être de taille pour affronter son frère. Liv essaie d’aider Damon à retrouver Elena, mais Luke l’en empêche. Jo décide de venir les aider, mais elle fait un malaise. Jeremy et Alaric viennent à la rescousse et ils capturent Kai. De retour chez Alaric, Elena propose à Damon d’aller au resto le lendemain. Caroline ramène sa mère chez elle. Stefan lui a installé un nouveau système hi-fi. Caroline décide d’aller rencontrer une spécialiste du glioblastome qui est à Duke. Stefan décide de l’accompagner. C’est justement là qu’étudie Sarah Salvatore et il y a justement une expo de ses photos. Stefan est surpris de voir Enzo débarquer. Il veut connaître la vérité sur Sarah. Il lui dit qu’il veut dire la vérité à Damon. Caroline demande à Stefan de la rejoindre, elle a décidé de donner son sang à un malade en phase terminale et il semble guéri. Caroline décide d’en donner à sa mère pour la sauver, mais alors que le shérif boit le sang, on voit que le patient meurt dans d’atroces souffrances.