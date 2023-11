Vampire diaries - S06 E12 - Une prière pour les condamnés

Colin, le patient que Caroline croyait avoir guéri du cancer grâce à son sang, débarque un matin chez elle, visiblement plus très en forme. Elle se rend compte avec Stefan, qu’elle avait appelé à la rescousse, que Colin est devenu un vampire. Le cancer l’a tué alors qu’il avait encore du sang de vampire dans les veines. Jo lui fait passer un scanner cérébral, et le verdict est sans appel : au lieu de le guérir, le sang de Caroline a boosté la propagation des cellules cancéreuses. Colin est donc rongé par le cancer, souffre le martyre, et comme il est immortel, il est condamné à vivre cet enfer pour l’éternité. C’était sans compter sur Damon qui abrège ses souffrances, à sa demande. Le même supplice attend Liz. Jo tente une transfusion sanguine, puisque le problème semble venir du sang de vampire, mais ça ne marche pas. Caroline culpabilise et s’enfuit. Stefan la retrouve chez un fleuriste, en train de préparer les obsèques de sa mère encore vivante. Entre temps, Damon réveille Kai qu’ils avaient plongé dans un coma artificiel, pour qu’il aspire la magie en Liz. En contrepartie, Kai veut profiter de la conjonction Mercure-Vénus, et fusionner avec Jo le soir-même. Damon prévient en douce le père de Liv et Luke qui les avait invités pour leur anniversaire pour qu’il les force à fusionner, et que Jo soit épargnée. Joshua Parker fait donc d’abord croire aux jumeaux qu’il réfléchira à une solution qui n’implique pas la mort de Liv, puis il les piège et démarre la fusion. Tyler les sauve in extremis. Sans dévoiler son plan à Liv, Luke part à la recherche de Jo pour prendre sa place. Il fusionne avec Kai, sauvant ainsi Jo, mais Kai est plus fort. Luke meurt. Liz a manqué de mourir, elle aussi, après que Kai l’a débarrassée de toute magie. Son cœur a lâché. Le médecin qui tente de la réanimer baisse les bras peu de temps avant que Caroline arrive au chevet de sa mère. Le cœur de Liz repart miraculeusement alors que Caroline la pleure. Un peu plus tard, Liz fait promettre à Stefan de s’occuper de sa fille après sa mort.