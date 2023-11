Vampire diaries - S06 E13 - Une page se tourne

Elena décide de fêter l’anniversaire de Bonnie, toujours piégée dans son monde prison. Caroline décide de retrouver l’ours en peluche de Bonnie qu’elle lui avait volé et enterré quand elles étaient petites. Elle part le chercher dans les bois en compagnie de Stefan. Kai demande à Elena et Damon de l’aider à se faire pardonner par Liz. Elena accepte, et lui demande de l’aider à ramener Bonnie en échange. Enzo dévoile à Matt la vraie Sarah Salvatore et l’oblige à l’aborder. Liv annonce à Tyler qu’elle veut tuer Kai. Celui-ci tente de l’empêcher de partir, mais elle l’endort avec un sort. Damon pense avoir trouvé une source de magie pour aider Bonnie à s’enfuir. Kai, Elena, Jeremy et Damon se rendent dans le monde de Bonnie et découvre qu’elle veut se suicider. Kai s’essouffle et ils sont projetés à nouveau dans leur monde. Kai envoie Jeremy rejoindre Bonnie. Liv poignarde Kai et annule le sort. Caroline parvient à retrouver l’ours en peluche de Bonnie. Damon parvient à neutraliser Liv pendant que Kai renvoie Jeremy auprès de Bonnie. Bonnie tente de se suicider sous les yeux de Jeremy mais elle se ravie au dernier moment. Jeremy revient et annonce que Bonnie est vivante. Elena lui conseille de partir à son école d’art. Tyler reprend connaissance et annonce à Liv qu’il ne veut plus la voir. Enzo explique à Matt qu’il veut transformer Sarah en vampire pour se venger de Stefan. Bonnie découvre la source de magie de Damon.