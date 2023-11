Vampire diaries - S06 E14 - La fin du mystère...

Avant de rendre son insigne de shérif, Liz met un point d’honneur à élucider toutes ses affaires non classées. Damon lui confirme qu’il est l’auteur de la moitié des homicides dont l’enquête était toujours en cours, mais il n’est pas impliqué dans le dossier qui tourmente le plus Liz : l’accident qui a coûté la vie aux parents Gilbert. Plusieurs éléments sont troublants, comme l’absence de traces de freinage sur la route, un itinéraire étrange pour rentrer chez eux, un message inquiétant que Miranda avait laissé sur son répondeur, et un coffre plein de bagages. Les souvenirs de Jeremy permettent de tout expliquer. Grayson et Miranda sont bien morts dans un simple accident. La nouvelle est difficile à digérer pour Liz qui n’a pas la force de rejoindre Caroline dans leur chalet. Caroline avait en effet passé la journée avec Stefan à y préparer un cocon douillet pour que sa mère y passe les derniers jours de sa vie. De confidence en confidence, Stefan et Caroline finissent par échanger un baiser. Mais ce moment de bonheur est assombri par une triste nouvelle : Liz est à l’hôpital, dans le coma, et Caroline n’a pas pu lui dire au revoir. Grâce à ses pouvoirs de vampire, elle peut revivre un souvenir de son enfance dans la mémoire de sa mère, juste avant qu’elle rende son dernier souffle. Pendant ce temps, Alaric dépose Jeremy à un arrêt de car. Il part officiellement faire une école d’art du côté de Santa Fe, mais en réalité, il part y chasser les vampires. Alaric est le seul dans la confidence. Il lui enverra des pistes à suivre. Quant à Enzo, il est bien décidé à bouleverser Sarah. Il renverse intentionnellement Matt en voiture, pour ensuite se faire passer pour un sauveur en lui donnant son sang, puis se volatilise, la laissant bouche bée.