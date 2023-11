Vampire diaries - S06 E15 - Laisse-la partir

Caroline est entourée de tous ses amis pour préparer les funérailles de sa mère. Elena s’inquiète pour son amie. Caroline lui dit qu’elle a embrassé Stefan et qu’elle voudrait savoir à quoi s’en tenir, dès aujourd’hui. Stefan lui dit qu’il voudrait en reparler plus tard. Damon doit écrire l’éloge funèbre de Liz Forbes, mais il n’arrive à rien. Il se replonge dans ses souvenirs. A la mort de sa mère, il n’avait pas réussi à écrire son oraison funèbre et avait déçu Stefan. C’est grâce à ce souvenir qu’il va surmonter son blocage. Jo semble avoir une intoxication alimentaire. Kai lui explique qu’elle est malade parce qu’ils auraient dû fusionner ensemble. Lui aussi se sent mal. Il demande à Jo de lui donner sa magie pour le guérir. Elle accepte. Kai lui annonce qu’elle est enceinte. Ric la demande en mariage. Jo a peur qu’il fasse ça uniquement à cause de sa situation, mais il avait déjà prévu de faire sa demande. Jo accepte. Dans son mode parallèle, Bonnie a bon espoir de rentrer chez elle. Elle a récupéré ses pouvoirs et l’éclipse approche. Mais elle est soudain propulsée en 1903. Là, elle rencontre la mère de Damon. Mais elle finit tout de même par rentrer. Matt décide de faire une formation pour entrer dans les forces de l’ordre et il propose à Tyler de la faire avec lui. Après une conversation avec Damon, Stefan comprend qu’il n’a peut-être pas eu de coup de foudre pour Caroline mais qu’il l’aime sincèrement. Quand il décide de le lui dire, il se rend chez elle et trouve Elena étendu par terre. En effet, Caroline est désespérée et a décidé de renoncer à son humanité. Elena voulait l’en empêcher et elle lui a brisé la nuque…