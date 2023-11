Vampire diaries - S06 E16 - La spirale infernale

"Caroline gère plutôt bien la situation depuis qu’elle a renoncé à son humanité. Elle veut simplement ne plus souffrir et profiter de la vie. Elle demande donc à ses amis de lui accorder une année sans peine, ni chagrin, ni remords, en échange de quoi, elle promet de bien se comporter. Mais si quiconque tente de ranimer son humanité, elle deviendra leur pire cauchemar. Elena est presqu’en admiration devant tellement de maîtrise de ses pulsions, et serait tentée d’accepter le marché, mais Stefan, rongé par la culpabilité, veut tenter de la ramener. Il y arrive presque, mais Caroline se rend compte de la supercherie, et se venge en hypnotisant Liam pour qu’il tue Sarah. Si Stefan veut la sauver, il doit lui aussi renoncer à son humanité. Ce qu’il finit par accepter de faire.Kai, lui aussi, est rongé par la culpabilité. Depuis qu’il sait que Bonnie est rentrée, il ne pense qu’à elle et à ce qu’il lui a fait subir. Il force Damon à lui arranger un rendez-vous, en échange de quoi il lui dira tout ce qu’il sait sur sa mère. Bonnie prend très mal la chose et en veut à Damon. Quant à ce dernier, il est dévasté quand il apprend que sa mère est bel et bien un vampire. Mais pas n’importe lequel : c’est un monstre sans pitié, comme Stefan."