Vampire diaries - S06 E17 - Prison dorée

Enzo retrouve Caroline au bar. Elle lui dit qu’elle passe une audition et lui annonce que Stefan a renoncé à son humanité. Damon, prévenu par Elena, cherche à neutraliser Stefan, mais celui-ci le menace et s’en va. Sarah reprend connaissance à l’hôpital. Elena insiste auprès de Damon pour aller chercher sa mère, arguant que c’est la seule qui pourra rendre son humanité à Stefan, puisque Caroline ne le fera pas. Damon demande de l’aide à Bonnie pour faire revenir sa mère. Bonnie va demander l’ascendant à Kai, qui insiste pour les accompagner. Caroline auditionne pour sa comédie musicale mais Stefan décapite le metteur en scène… Kai, Bonnie, Damon et Elena partent à la recherche de Lillian en 1903. Enzo va voir Alaric et lui demande de l’aider à neutraliser Caroline et Stefan. Elena et Damon retrouvent Lillian, et celle-ci leur raconte son histoire. Stefan cherche à faire craquer Caroline, à l’empêcher de suivre sa routine pour qu’elle devienne un monstre sanguinaire. Elena et Damon expliquent à Lillian qu’ils ont besoin d’elle pour rendre son humanité à Stefan. Lillian accepte mais à condition de pouvoir emmener ses compagnons, des vampires momifiés. Alaric et Enzo se font surprendre alors qu’ils tentent de neutraliser Stefan et Caroline. Bonnie poignarde Kai dans le dos, mais ne parvient pas à le tuer. Stefan finit par faire craquer Caroline en lui offrant le cou d’une étudiante. Bonnie ramène Damon, Elena et Lillian, sans ses compagnons. Kai reste piégé dans le monde-prison de Lilian. Enzo va voir Sarah et lui dit qu’il a fait une erreur en entrant dans sa vie. Alaric se fait remonter les bretelles par Jo, mécontente qu’il se soit mis en danger alors qu’elle attend son enfant. Lillian explique à Damon qu’elle a dû fuir la nuit de sa transformation par peur de s’en prendre à ses fils. Kai tombe sur les compagnons de Lilian, qui l’attaquent. Caroline et Stefan couchent ensemble. Bonnie offre à Damon le remède contre le vampirisme, qu’elle a rapporté de 1994. Damon lui dit qu’il n’est plus sûr de vouloir guérir Elena...