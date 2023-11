Vampire diaries - S06 E18 - Le retour de l'ange

"Caroline et Stefan continuent à semer les cadavres derrière eux. Ils font une halte au Scull Bar, où Caroline s'offre une séance de karaoké. Matt et Tyler manquent d'être tués par leur ex. Tyler, surestimant ses forces, provoque les deux vampires, et Matt se retrouve avec un morceau de bois planté dans le ventre. Arrivé à l'hôpital, il refuse le sang d'Elena. Il ne veut plus jouer sur les deux tableaux, et se détourne désormais de son amie.De son côté, Damon doit convaincre sa mère de l'aider à réveiller l'humanité de son frère. Elle lui avoue ne plus rien ressentir pour ses fils. Son cœur ne bat plus maintenant que pour sa nouvelle famille, celle qui lui a appris à gérer son vampirisme. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Et que Damon ne tienne pas sa promesse de l'aider à libérer ses compagnons. En gage de bonne foi, Damon lui donne l'ascendant. Il lui souffle ce qu'elle devra dire à Stefan, et ça fonctionne. Stefan redevient lui-même et part à la recherche de Caroline. Elena, elle, est jalouse de Jo qui attend un enfant. Cette grossesse lui rappelle que son rêve de fonder une famille ne se réalisera jamais. Elle ignore encore que Damon a le remède, et qu'il pourrait lui offrir la vie d'humaine qu'elle désire tant. Bon gré mal gré, elle tente de s'accommoder de la situation.Quant à Enzo, ne sachant pas que Sarah a pris de la Veine de Vénus, il lui révèle l'histoire de sa véritable famille. Il comptait la confier à Damon, mais c'est Lily qui lui ouvre la porte de la maison des Salvatore. Reconnaissant l'horrible femme qui l'a transformé, il prend ses jambes à son cou. Il raconte à Sarah qu'en 1903, Lily l'avait pris sous son aile alors qu'il était atteint de tuberculose, et que le steward lui refusait l'accès au bateau qui devait l'emmener à New York. Pendant la traversée, son état s'était aggravé au point que Lily lui avait donné son sang pour le transformer –mais sans lui expliquer ce qui allait lui arriver-, lui promettant une nouvelle vie auprès d'une nouvelle famille. Mais à son réveil, Lily avait disparu et il n'y avait plus âme qui vive à bord. Enzo lui avait depuis gardé rancune, de l'avoir transformé en monstre, puis abandonné. Ce qu'il ignorait c'est que la congrégation des Gémeaux avait intercepté Lily et ses compagnons, et les avaient emprisonnés dans un monde parallèle. En effet, les amis de Lily étaient des Hérétiques, bannis de la congrégation. Des Siphonneurs que Lily avait transformés, faisant d’eux des vampires sorciers. Ils pouvaient pratiquer la magie en aspirant leurs propres pouvoirs de vampires. Ils étaient six, et ne doivent en aucun cas s’échapper."