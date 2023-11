Vampire diaries - S06 E19 - Une vie idéale

Stefan a un plan pour que Caroline se reconnecte avec son humanité : la vider de son sang et l’affamer jusqu’à ce qu’elle craque. Damon et Elena imaginent ce que serait leur vie dans 5 ans, s’ils étaient humains. Damon se rend compte qu’il risque de perdre Elena s’il lui donne le remède contre le vampirisme. Bonnie apprend que Damon a trahi sa confiance. Elle décide de récupérer l’ascendant et de le détruire. Lily retrouve Enzo et lui explique qu’elle ne l’avait pas abandonné sur le bateau, mais qu’elle avait été enlevée avec ses compagnons par la congrégation des Gémeaux. Lily se rend compte que l’ascendant a disparu et que Damon ne l’aidera pas à le retrouver. Du coup, elle vole le remède et le donne à Elena. Elena réalise que Damon le lui avait caché. Damon lui dit qu’elle doit prendre le remède pour redevenir humaine et connaître le bonheur. Il lui annonce qu’il redeviendra humain lui aussi. Caroline a des visions de sa mère, elle décide de renouer avec son humanité et prend conscience du carnage qu’elle a commis. Elle dit à Stefan qu’elle ne peut pas être avec lui pour l’instant.