Vampire diaries - S06 E20 - Plus rien ne sera comme avant

C’est l’enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille d’Alaric et Jo. Bonnie et Elena passent la soirée avec la future mariée dans un restaurant « privatisé ». Jo rassure Elena quant à ses sentiments pour Damon : ils ne disparaîtront pas dès qu’elle ne sera plus un vampire. Elle peut prendre le remède sans crainte. C’est aussi l’avis de Bonnie. Alaric, lui, tente de dissuader Damon d’en faire autant. Il n’y aurait aucun moyen de faire machine arrière. Il lui conseille aussi d’en parler à son frère. C’est Enzo qui se fait un plaisir de prévenir ce dernier à sa place. Stefan est blessé, il aurait aimé que son frère le consulte avant de prendre cette décision. La soirée des filles tourne court quand Damon donne rendez-vous à Elena en ville. Il a apporté le remède. Elena le prend, et elle retrouve la mémoire. Elle se souvient de tout, y compris de la discussion qu’elle avait eu avec Damon sur l’île, au sujet du remède. Il avait été parfaitement clair : redevenir humain ne l’intéressait pas. C’est pourquoi elle lui demande de bien réfléchir, et de laisser tout le monde tenter de l’en dissuader avant de franchir le pas. Lily, quant à elle, ne contrôle plus ses pulsions de Boucher. Les tentatives de Stefan pour lui éviter l’enfermement dans une cellule restent vaines. Elle s’en prend à Bonnie qui a détruit son précieux ascendant, et manque d’attaquer Jo. Elle se rend compte qu’elle attend des jumeaux, et l’épargne. Elle tombe ensuite sur Elena qui vient de redevenir mortelle, et la poursuit. Elena parvient à lui échapper. Stefan et Damon partent à la recherche de leur mère et l’enferment chez eux, au sous-sol. Lily promet à Stefan les pires souffrances car elle trouvera un moyen de faire revenir ses compagnons. Dans son monde parallèle, Kai prépare justement son évasion. Jo et Alaric prévoient de partir se cacher là où la congrégation des Gémeaux ne pourra jamais les retrouver, pour protéger leurs jumeaux, devenus le seul moyen de nuire à Kai.