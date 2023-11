Vampire diaries - S06 E21 - Un jour inoubliable

C’est aujourd’hui que Jo et Alaric se marient. L’organisatrice du mariage est malade, mais Caroline propose de prendre les choses en main. Elle veut en profiter pour présenter ses excuses à tous ses amis. Lily est enfermée dans la cave des Salvatore, mais Bonnie a fait un cauchemar où Lily s’échappait, en compagnie de Kai. Matt prend ce rêve au sérieux. Avec Bonnie, il décide de l’enfermer dans la chaufferie, mais quand ils entrent dans la cellule, ils suffoquent et s’écroulent. Lily s’est échappée. Stefan emmène Damon en virée pour lui montrer ce que serait sa vie d’humain, s’il se séparait d’Elena ou si elle mourait. Malgré tout Damon décide de devenir humain et annonce la nouvelle à Elena. Stefan confie à Caroline qu’il l’aime mais elle lui dit qu’elle n’est pas prête à lâcher prise et à être amoureuse. Pendant la cérémonie de mariage, au moment où Jo s’apprête à prononcer ses vœux, elle se fait poignarder par Kai et s’écroule dans les bras d’Alaric. Ensuite, Kai lance un sort sur toute l’assistance. Tous les convives s’effondrent inconscients.