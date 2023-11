Vampire diaries - S06 E22 - Un long sommeil

Kai vient de tuer Jo. Pendant qu’Alaric la pleure, Damon se rend compte qu’il n’arrive pas à réveiller Elena. Sur les conseils de Stefan, il l’emmène à l’hôpital, où les médecins ne trouvent pas de raison physique à son état. Chez les Salvatore, Bonnie trouve la caméra de 1994 que Kai lui a laissée avec un petit film. Il lui explique qu’il ne l’a pas saignée à blanc pour la faire souffrir, en liant sa vie à celle d’Elena. Elena ne se réveillera que lorsque Bonnie aura poussé son dernier soupir. C’est aussi censé torturer Damon, à qui il suffirait de tuer Bonnie pour retrouver l’amour de sa vie. Mais Damon choisit son amie, et sauve Bonnie, non sans tuer Kai qui avait réussi à se transformer en Hérétique grâce au sang de Lily. Celle-ci le lui avait donné en échange de quoi, Kai avait ramené ses camarades. A la mort de Kai, le sort de dissimulation qui cachait l’entrepôt dans lequel étaient ses amis, a été levé, et Lily, qui venait de préférer ses amis à ses fils, présente Enzo à ceux qu’elle considère comme sa vraie famille. Toute la bande doit faire ses adieux à Elena. Certains, comme Alaric, Jeremy, Bonnie et Matt, ne la reverront pas. Caroline, Stefan et Damon, eux, n’auront que quelques décennies à attendre. De son côté, Stefan parle à cœur ouvert à Caroline de ses sentiments pour elle, et lui annonce qu’il attendra qu’elle soit prête. Damon et Stefan déposent le cercueil d’Elena dans le caveau familial. Bonnie va le sceller par un sort pour la protéger d’éventuels vampires intéressés par le remède qui coule à présent dans ses veines. Elena fait promettre à Damon de vivre à fond pendant son absence. Le temps passe. Matt est devenu policier. Il patrouille dans Mystic Falls, devenue une ville fantôme. Damon est en haut de la tour de l’horloge, aux aguets.