Vampire diaries - S07 E134 - Pour tuer le temps

"Caroline consigne tout ce qui lui arrive dans un journal, tout comme Bonnie. Caroline est à Mystic Falls. Matt aussi, qui est sur le point de devenir adjoint du shérif. Il a parlé à Stefan de poches de sang qui disparaissaient mystérieusement. C’est Lily, la responsable. Elle tente d’apprendre la modération à Malcolm, Beau, Nora, Mary Louise et Valérie, sa famille, pour qu’ils puissent vivre avec les humains sans attirer l’attention sur eux. Pour l’heure, ils vivent reclus dans une maison abandonnée. C’est sans compter sur Stefan, Caroline et Matt, qui, en l’absence de Damon, Ric et Bonnie, en voyage en Europe, tentent de se débarrasser des Hérétiques en faisant exploser la maison. Mais les Hérétiques sont bien plus forts qu’eux, et déclenchent un véritable bain de sang lors de la remise des diplômes de la nouvelle promotion d’adjoints du shérif. Stefan conclut alors un marché avec Lily : la ville de Mystic Falls est évacuée, lui et sa bande ne cherchent pas d’ennuis aux Hérétiques, qui en contrepartie ne les attaquent pas non plus, et ont le droit de tuer quiconque met les pieds dans la ville fantôme. Empreints de doutes quant à la décision qu’ils viennent de prendre, Caroline et Stefan finissent par coucher ensemble. De retour chez eux, Damon et Bonnie ne l’entendent pas de cette oreille. Ils tuent Malcolm. Par mesure de représailles, Lily envoie Enzo enlever Caroline. Il a choisi son camp.Trois ans plus tard : Stefan ouvre un hangar dans lequel se trouvent deux cercueils. Dans l’un deux repose un Damon desséché. Stefan le ranime avec du sang, alors qu’il lui avait demandé de le laisser tranquille jusqu’au réveil d’Elena. Stefan a besoin de lui. Il est poursuivi par une femme qui veut sa peau. Sa cicatrice en forme de X s’est remise à saigner le matin-même, pour le prévenir qu’elle le traquait de nouveau."