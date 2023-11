Vampire diaries - S07 E135 - La pierre du Phoenix

"Enzo ligote Caroline avec des cordes imbibées de Veine de Vénus, au sous-sol de la maison des Salvatore, occupée dorénavant par les Hérétiques. Caroline, par une ruse, réussit à s’échapper, mais elle est rattrapée par Mary Louise et Nora. Ce sont elles qui désormais la tortureront. Valérie, feignant de vouloir aider Caroline, lui jette un sort qui empoisonne sa peau à la Veine de Vénus, de façon à ce qu’aucun vampire – que ce soit un Hérétique ou non -, ne puisse la toucher. Pour empêcher Stefan et Damon de la sauver, Lily a cédé la maison à Matt et l’a hypnotisé pour qu’il refuse de laisser entrer les vampires. Bonnie arrête alors le cœur de son ami pour briser le sort. Alors que Stefan était sur le point de faire évader la prisonnière, Enzo cède de nouveau la maison, à la femme de ménage, cette fois. Caroline est toujours entre les griffes des Hérétiques. Grâce à Nora, elle apprend que Stefan a rencontré Valérie en 1863. Lily n’a pas fini de se venger. Après Caroline, c’est à Elena qu’elle s’en prend. Elle fait jeter un sort de dissimulation sur son cercueil, ce qui met Damon hors de lui. Elle exige qu’il quitte la ville. Stefan et Damon comprennent que leur mère tente de les monter l’un contre l’autre. Ils décident de lui faire croire qu’elle a réussi. En réalité, Damon ira à la recherche du sixième Hérétique, Oscar, parti faire une course pour Lily. Alaric avoue à Bonnie vouloir ressusciter Jo grâce à la Pierre du Phénix. Alors que Bonnie cherche à ressentir la magie que contient la pierre, elle est prise de visions effroyables. Il s’agit pour elle du mal incarné. Elle demande à Alaric de se débarrasser de cet objet maléfique. Le besoin de revoir Jo est trop fort. Ric ment à Bonnie et teste la pierre sur un cadavre qui se met à respirer à la seconde où il pose la pierre sur son torse.Trois ans plus tard, Caroline vit à Dallas. Elle supervise une émission de télé. Son fiancé planifie un voyage à Mystic Falls, juste avant leur mariage, alors qu’ils ne peuvent pas y retourner. Elle apprend par son assistant que Stefan a essayé de la joindre. Ça avait l’air urgent. Elle lui dit sèchement qu’elle ne veut plus entendre parler de lui et reçoit un pieu dans la poitrine."