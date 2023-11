Vampire diaries - S07 E136 - Le temps de l'innocence

"Damon localise un des hérétiques de Lily à Myrtle Beach et décide de partir à sa recherche avec Alaric et Bonnie. Il compte le capturer et l’échanger contre Elena.Bonnie est en proie à d’affreuses visions à cause de la Pierre du Phoenix. Elle espère que l’hérétique pourra l’aider. Alaric a juré à Bonnie qu’il a détruit la pierre, mais il a menti car il espère que la pierre lui permettra de ramener Jo à la vie.Damon se rend compte que l’hérétique fugitif est en fait Oscar, il le connaît de l’époque où il était soldat pendant la guerre de sécession. C’est grâce à Oscar que Damon n’était pas Gettysburg et qu’il a échappé au massacre. Damon apprend que c’est Lily qui avait envoyé Oscar pour veiller sur lui.Caroline est prisonnière dans la chambre de Stefan où elle lit son vieux journal. Elle découvre que Valerie, une de ses tortionnaires, était en fait le premier amour de Stefan. Elle aussi avait été envoyée par Lily pour veiller sur lui. On apprend que Valerie est tombée enceinte de Stefan mais qu’elle a perdu le bébé à cause de Julian, l’amant de Lily, qui l’a rouée de coups et qui a maquillé ça en agression au moment où Valerie voulait s’échapper pour rejoindre Stefan.Suite à la fausse couche, Valerie tente de se suicider, mais comme elle a le sang de Lily dans ses veines, elle devient la première hérétique.Stefan se rapproche de Lily et elle accepte de faire libérer Caroline.Caroline retrouve Stefan qui la rassure quant à Valerie : pour lui, c’est de l’histoire ancienneValerie rejoint Oscar. Apparemment, il avait pour mission de retrouver Julian. Du coup, Valerie lui arrache le cœur. Elle refuse que ce monstre revienne dans sa vie. Alaric explique à Bonnie que Jo est toujours à la morgue car il paie un employé pour la garder là. Il demande à Bonne de l’aider à ramener Jo à la vie. Elle accepte."