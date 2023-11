Vampire diaries - S07 E137 - Près de mon coeur

C’est Halloween. C’est aussi le grand jour pour Bonnie : elle va tenter de ramener Jo à la vie. Mais avant elle, c’est Oscar qu’elle va devoir ressusciter, sinon, pas d’échange d’otages, et pas d’Elena. Elle finit par y arriver, sans trop savoir comment, mais Oscar semble pris d’amnésie, et il a une faim de loup. Sur le chemin de Mystic Falls, il fausse compagnie à Damon, et massacre un car rempli de touristes en quête de sensations fortes. A Whitmore, Damon et Stefan doivent faire face à Nora et Mary Louise, venues pour récupérer Oscar. Devant l’attitude des frères Salvatore, elles décident de tuer un étudiant toutes les heures, tant qu’ils ne le leur auront pas rendu. C’est ainsi que Stefan a l’idée de les occuper en leur suggérant d’aller à la soirée Halloween du campus. Il y a de l’eau dans le gaz entre les deux Hérétiques. Stefan en profite pour faire pression sur Nora en menaçant de tuer Mary Louise, pour qu’elle débarrasse Caroline du sort que Valérie lui a jeté. Valérie que Caroline considère comme une menace pour le couple qu’elle aimerait former avec Stefan, mais ce dernier la rassure. De son côté, Enzo sent que Valérie cache quelque chose. Elle finit par lui avouer avoir tué Oscar parce qu’il allait ramener un monstre dans la vie de Lily : Julian. Enzo demande des comptes à Lily qui lui apprend qu’il s’agit de l’amour de sa vie. Suite à cette discussion, Enzo s’allie à Valérie pour empêcher le retour de Julian. Trois ans plus tard, Alaric tente de réparer une poupée. Celle de l’une de ses jumelles, Jenny et Josie. Il reçoit alors la visite de Damon. S’il ne fait pas exactement ce qu’il lui dit, quelqu’un risque de mourir.