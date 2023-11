Vampire diaries - S07 E138 - Les âmes égarées

Trois ans plus tard... On retrouve Bonnie dans un groupe de soutien thérapeutique où elle raconte avoir commis une erreur qui lui a fait perdre quelqu’un qu’elle aimait. Puis elle rentre dans sa chambre et tombe sur Enzo qui lui annonce qu’elle ne peut plus se cacher là. Ils s’embrassent fougueusement. De nos jours... Jo se réveille d’un sommeil de 12 heures et Alaric constate qu’elle n’a aucun souvenir de lui, ni de sa vie avant l’accident. Damon entre dans la chambre de Caroline alors qu’elle est au lit avec Stefan. Il enjoint celui-ci à aller retrouver Valerie avec lui. Encouragé par Caroline, Stefan accepte. Au manoir des Salvatore, Oscar reste obstinément muet. Valerie est sur la route en train de chercher son chemin quand elle tombe sur Damon, qui lui bloque la route. Stefan les rejoint. Bonnie annonce à Caroline qu’elle doit comprendre comment fonctionne la Pierre du Phoenix qui lui a permis de ramener Jo à la vie. Valerie, Damon et Stefan partent à la recherche de Julian, pour l’éliminer une bonne fois pour toutes. Elle explique à Damon de la Pierre n’est pas un outil pour ressusciter les âmes mais une prison pour âmes de vampires déchues. Damon comprend que deux de ces âmes ont pris possession des corps de Jo et d’Oscar. Au manoir, Oscar s’en prend à Enzo qui le tue une nouvelle fois. Alaric, quant à lui, ne comprend pas l’attitude bizarre de Jo. Elle finit par le menacer avec un revolver et prend la fuite. Prévenue par Damon, Bonnie appelle Ric pour lui dire que l’âme qui est dans le corps de Jo n’est pas la sienne. Ric finit par retrouver Jo dans la rue. Il lui dit qu’il sait qu’elle n’est pas sa femme, mais qu’elle n’est pas seule et qu’il est prêt à l’aider. Ils partent main dans la main. Damon, Stefan et Valerie se retrouvent dans un entrepôt rempli de cercueils. Ils finissent par localiser celui de Julian. Valerie veut y mettre le feu mais son sort échoue. Lily et les hérétiques arrivent pour récupérer Julian. Lily plante des pieux dans le coeur de Valerie, que Stefan sauve in extremis. Damon comprend que c’est Lily qui est à l’origine de l’infortune d’Elena et décide de se venger avec l’aide de Bonnie, en tuant Julian sous les yeux de sa mère.