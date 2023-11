Vampire diaries - S07 E139 - Demain, ce soir, maintenant

Dans le futur, Damon arrive chez Ric pour lui demander où est Caroline. Stefan est en danger et il pense que Caroline va servir d’appât. Ric est en couple avec Caroline et il a des enfants. Caroline apparait à la télévision en disant qu’elle a un message pour Stefan Salvatore. Elle est blessée à la tête. Retour au temps présent, Stefan rêve de Jacob, le fils qu’il n’a pas eu. Caroline se rend compte que Valerie a dormi chez Stefan. Il lui explique qu’elle est en danger. Caroline accepte d’aider Valerie à partir le plus loin possible. Lily organise une réception pour présenter Julian et célébrer la paix retrouvée à Mystic Falls. Stefan accepte d’y aller pour tuer Julian, Damon l’accompagne pour l’en empêcher. Il veut attendre que Lily croie vraiment au bonheur pour tuer l’homme qu’elle aime. Bonnie décide d’aller à la fête pour veiller sur ses amis. Enzo lui demande de se faire passer pour sa petite amie pour rendre Lily jalouse. Enzo apprend que Julian est à la recherche d’un objet que possédait Oscar. Après une tentative d’assassinat avortée, Stefan décide de confier à son frère la raison de sa haine. Il lui raconte que Valerie était enceinte que Julian a tué son bébé. Damon promet à son frère de l’aider à tuer Julian. De son côté Julian demande à Lily de le protéger contre ses fils. Elle accepte. Bonnie et Matt décident de suivre un jeune serveur qui demande à aller au lycée. Là-bas, ils découvrent une horde de jeunes sous hypnose. Ric veille la « fausse » Jo qui est de plus en plus malade. Caroline l’épaule. Valerie visionne la vidéo du mariage de Ric, elle se rend compte que les Gémeaux ont lancé un sort pour protéger les bébés de Ric. Elle pense qu’ils sont en vie. Elle lance un sort de localisation et elle annonce à Caroline qu’ils sont dans son ventre.