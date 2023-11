Vampire diaries - S07 E140 - En finir avec le passé

"Après sa discussion avec Valérie, Caroline fait un test de grossesse. Il est négatif. Alaric prend très mal la nouvelle, et noie son chagrin dans l’alcool. Bonnie accompagne Enzo dans une fourrière, à la recherche de la voiture d’Oscar. Dans le coffre, ils trouvent une dague. Enzo est persuadé qu’il s’agit de l’arme ultime qui permettra de tuer Julian. De retour à Mystic Falls, il le provoque en duel. Julian accepte, alors qu’il a relié sa vie à celle de Lily, pour dissuader ses fils de le tuer. Lily, justement, est retenue prisonnière par Stefan et Damon qui veulent lui ouvrir les yeux sur le monstre qu’est son amant. Ils le comparent à Giuseppe, leur père, qui était violent envers sa famille. Ils lui prouvent qu’elle est attirée par des hommes qui la manipulent et la maltraitent. Damon n’arrive pas à lui pardonner de les avoir abandonnés, alors quand l’occasion de tuer Julian se présente, il le fait sans hésiter. Il pense ainsi venger Stefan et punir sa mère. Mais la dague doit être associée à la Pierre du Phénix pour avoir ses pouvoirs magiques. Lily arrête Julian au moment où il s’apprête à faire couler le sang. Julian rentre avec Lily chez les Salvatore, après avoir pris soin de récupérer la dague. De retour chez eux, il présente ses excuses à Lily, et lui promet de ne jamais lui faire de mal. Ces paroles rappellent à Lily les promesses de Giuseppe. Elle prend la décision d’aider ses fils à éliminer son monstre d’amant. Matt, quant à lui, appelle Caroline à l’aide. Il a trouvé d’autres humains hypnotisés, placés sous perfusion. Caroline sollicite Valérie, pour qu’elle siphonne la magie qui maintient l’hypnose active. Beau les interrompt. Pour protéger Caroline et les bébés, Valérie jette un sort de dissimulation. Caroline lui en veut de donner à Alaric de faux espoirs, mais Valérie est sûre d’elle. Elle lui avoue avoir déjà utilisé ce sortilège pour protéger son enfant. En vain. Caroline sait à présent que Stefan et elle ont perdu leur bébé. Elle décide de croire Valérie et passe une échographie, mais toujours pas de fœtus. Valérie comprend enfin pourquoi tout porte à croire que Caroline n’est pas enceinte : la Congrégation a caché les bébés. Elle lève le sort de dissimulation, et les deux fœtus apparaissent à l’écran. Caroline porte bien les jumeaux d’Alaric. Trois ans plus tard, Damon et Alaric foncent aux studios, pour empêcher Stefan de tomber dans le piège de celle qui le pourchasse. Quand Damon se rend compte que Caroline n’est plus sur place, que son message ne fait que tourner en boucle, il comprend que ça s’annonce mal. C’est là qui est touché par des flèches empoisonnées.