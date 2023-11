Vampire diaries - S07 E141 - Pardonner... ou pas

"Julian décide d’organiser une soirée pour célébrer les 133 ans d’amour entre Mary-Louise et Nora. Damon et Stefan sont déterminés à tuer Julian pendant la soirée. Lily leur communique le lieu de la fête. Le problème, c’est que Lily et Julian sont liés par un sort. Si on tue l’un, l’autre meurt aussi. Valerie pense convaincre les hérétiques de l’aider à rompre le sort en leur dévoilant le vrai visage de Julian, en leur racontant ce qu’il lui a fait subir quand elle était enceinte. Au cours de la soirée, Mary-Louise demande Nora en mariage. Elle accepte. Alors que Damon, Stefan et Valerie s’apprêtent à mettre leur plan en marche, Caroline débarque. Elle vient annoncer à Stefan qu’elle est enceinte. Il est désarçonné et il demande à Caroline de remettre la conversation à plus tard. Valerie et Lily arrivent à convaincre Nora et Beau, mais Mary-Louise n’arrive pas à croire que Julian est un monstre. Elle vient libérer Julian. Tous les deux, ils ligotent Damon et Valerie. Nora est déçue du comportement de Mary-Louise et elle lui rend sa bague de fiançailles. Julian demande à Lily de choisir entre Valerie et Damon. De choisir entre les Salvatore ou la famille qu’elle s’est créée. L’un des deux doit mourir. Lily décide de les épargner et de se planter un pieu dans le cœur pour tuer Julian. Malheureusement, elle ne sait pas que le sort a déjà été rompu. Elle meurt. Damon refuse de lui faire ses adieux. Matt décide de refaire le ménage à Mystic Falls et il capture Enzo avec l’aide d’hommes en noir. Stefan rappelle Caroline pour s’excuser de son comportement. Elle lui dit qu’elle comprendrait s’il voulait la laisser tomber. Il lui répond qu’il en est hors de question, et qu’il l’aime. Dans le futur, Damon est pris en otage par une femme mystérieuse qu’il prend pour sa mère. La femme mystérieuse lui dit que sa mère est morte depuis longtemps…