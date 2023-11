Vampire diaries - S07 E142 - Le supplice éternel

"Stefan et Damon enterrent leur mère, entourés de Valérie et Nora. Seul Damon reste de glace. Stefan veut venger sa mère et son enfant, et entraîne Damon avec lui, à la poursuite de Julian. Ils arrivent à Sunbury, font la tournée des bars dans l’espoir de retrouver leur ennemi. Celui-ci vient à eux, complètement ivre. Mais il n’a pas fait que boire, ces dernières semaines. Il est retourné dans toutes les villes où il avait vécu, et a renoué avec ses amis. Il a aussi assemblé la Pierre du Phénix et la dague. L’arme peut à présent emprisonner l’esprit des vampires qui ont commis des péchés, dans un enfer personnalisé. Damon et Stefan réussissent à s’échapper avant que Julian les attaque. Pour une fois, c’est Damon qui préfère être raisonnable et battre en retraite, mais Stefan ne l’entend pas de cette oreille. Avec l’aide de Valérie, il enlève Mary Louise. Le chantage fonctionne : Julian se présente seul chez les Salvatore, mais les choses tournent mal. Julian blesse Damon avec la dague. Il s’écroule. Alors que Caroline rejoint Stefan, Nora, qui était entrée sans se faire repérer grâce à un sort de dissimulation, blesse à son tour Stefan. Les deux frères luttent à présent pour leur survie dans la folie infernale de la Pierre. Plus tôt dans la journée, Caroline est allée à un cours de préparation à l’accouchement avec Alaric. Elle s’est rendue compte qu’elle ne maîtrisait plus ses pulsions, mais elle refuse d’affronter le problème, prétextant que ce sont ses hormones qui lui jouent des tours. Bonny, quant à elle, a fait plus ample connaissance avec Nora. Elles commençaient à s’apprécier quand Julian a prévenu Nora par texto que la bande avait kidnappé Mary Louise. Nora, qui venait pourtant de rompre définitivement avec elle, s’en prend immédiatement à Bonnie et venge son ex en s’en prenant à Stefan. Trois ans plus tard, Stefan s’apprête à quitter Chicago où il vit avec Valérie. Il refuse qu’elle l’accompagne.