Vampire diaries - S07 E143 - Souffrir d'aimer

"Damon est coincé dans la Pierre du Phoenix, condamné à revivre en boucle une même journée de 1863 alors qu’il est sur le front, en plein guerre de Sécession. Il reçoit une lettre de Stefan, désespéré par le départ de Valerie Tulle. Damon sent que son frère a besoin de lui. En échange d’une permission, il se porte volontaire pour aller capturer des déserteurs qui se sont cachés dans une ferme à une vingtaine de kilomètres du campement. Une fois sur place, la mission tourne au cauchemar et fait de nombreuses victimes. Damon essaie à chaque fois de modifier quelque chose pour que la mission se déroule bien. Finalement, c’est en acceptant de céder à la tristesse et au chagrin qu’il pourra être enfin libéré de cet enfer. Alors qu’il reconnaît enfin qu’il aime sa mère et qu’elle lui manque, il se réveille, libéré de la Pierre. Damon veut retrouver sa mère, malheureusement, comme il croit que la réalité n’est encore qu’une illusion, il attaque sauvagement Stefan, Caroline, Matt et Bonnie...