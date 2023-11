Vampire diaries - S07 E144 - La dernière flamme

"Damon sauve ses amis, qu’il a bien failli tuer quand il est sorti de la Pierre du Phénix. Personne ne lui en veut. Stefan est passé par là, et comprend tout à fait ce qu’endure Damon. A l’extérieur de la Pierre, les vampires ont des hallucinations, sortes de messages envoyés par la Pierre. Elle veut amener Stefan à comprendre qu’il ne pourra être véritablement heureux qu’après avoir tourné le dos à son frère, quitte à le laisser se noyer dans la carrière pour sauver sa peau. Damon, quant à lui, doit accepter qu’il est un monstre, et se débarrasser de tout ce qui l’empêche de se montrer tel qu’il est. C’est ainsi qu’il force Tyler à le conduire auprès d’Elena. Victime d’une hallucination, il croit voir dans le cercueil Henry, son ancien frère d’armes. Il l’asperge d’essence et y met le feu. Il se rend compte, mais trop tard, qu’il vient de faire brûler le corps de l’amour de sa vie. Stefan décide de faire fi du message de la Pierre, et de continuer à soutenir son frère, quoi qu’il arrive. Damon est sur le point de lui avouer ce qu’il a fait à Elena, mais il se ravise. Caroline organise une baby-shower pour Alaric. Elle est partagée vis-à-vis des bébés qui ne sont pas ses enfants, mais de qui elle se sent responsable. Elle apprend qu’Alaric est en relation avec une autre université, et qu’il refuse d’élever ses enfants entouré de vampires. Elle trouve malgré tout qu’un déménagement serait judicieux. Matt fait la rencontre de l’Agent Ares, qui semble être sur la même longueur d’ondes que lui. Trois ans plus tard, Matt libère Caroline. Il ne se sent plus concerné par les petits problèmes de son ancienne amie, après avoir de son côté, perdu sa petite amie. C’est pourquoi il s’est associé à la Chasseuse. Il lui conseille de ne pas se montrer tant qu’elle n’aura pas obtenu ce qu’elle veut, à savoir Stefan.