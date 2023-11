Vampire diaries - S07 E145 - La tueuse de vampires

"Le séjour de Damon dans la Pierre du Phoenix a laissé des séquelles. Il n’a plus goût à rien, il a un comportement suicidaire et va provoquer Julian, mais Stefan n’est pas prêt à renoncer à son frère et il vole à son secours. Il retrouve Damon sur un ring en train de se battre à mort avec Julian. Damon explique à Stefan qu’il a brûlé Elena. Stefan est anéanti. Il se rend compte que Julian est la source de tous les problèmes dans sa vie. Il décide de le tuer. Protégé par un sort de dissimulation lancé par Valerie, il plante un pieu dans le cœur de Julian. Penny la policière qui avait arrêté Matt le suit jusqu’à Mystic Falls. Là, elle découvre l’existence des vampires. Bonnie, Nora et Mary Louise partent dans l’Ohio à la recherche de Rayna, une chasseuse de vampires qui leur a envoyé des cartes avec un X rouge. Rayna essaie de tuer Bonnie, mais Enzo la sauve in extremis et tue Rayna. Il disparaît avec le corps et le fait brûler. Dans le crématorium, une jeune femme brune apparaît. C’est la jeune femme qui détient Damon en otage dans le futur. Caroline fait un malaise car les bébés sont des siphons qui aspirent toute la magie de son sang. Le talisman que lui a fabriqué Valerie pour la préserver n’est pas assez puissant et Caroline commence à se momifier…