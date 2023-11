Vampire diaries - S07 E146 - Tous sans exception

"En 1842, la jeune Rayna vit en Louisiane avec son père, Vicente. Ce dernier fait partie de la Confrérie des Cinq. A la demande de Rayna, il lui apprend tout ce que doit savoir un Chasseur de vampires. En 1857, Vicente se bat contre Julian qui vient de faire un carnage. Alors qu’il s’apprête à le tuer, Rayna lui dit qu’il sera frappé par la malédiction. Il hypnotise alors la jeune femme et la force à achever son père. La soif de vengeance la conduit jusqu’à un shaman qui la protège de toute forme de magie et lui donne huit vies, la vie des huit Eternels. Elle se lance à la poursuite de Julian, et finit par l’enfermer dans la Pierre en 1903, blessant Beau au passage. La momification a repris. Caroline doit subir une césarienne en urgence, mais les bébés ne veulent pas être séparés de la source de magie que représente son sang. Valérie fait appel aux autres Hérétiques pour permettre aux médecins de sortir les jumelles. Pendant ce temps-là, Enzo, sous la pression de Rayna qui a réussi à s’échapper de sa cellule, réclame la dague du Phénix à Damon. Face à son refus, il le menace de révéler à Bonnie qu’il a fait brûler le corps d’Elena. Damon cède. Rayna récupère sa dague et se lance à la poursuite de Beau. Nora et Mary Louise abandonnent Valérie et Caroline pour tenter de fuir avec Beau avant l’arrivée de Rayna, mais elles échouent. Rayna tue Beau et réduit son corps en cendres. Bonnie a pris le relais auprès de Valérie, Ric est enfin revenu de Dallas et les bébés sont sur le point de naître. Déterminé à se racheter auprès de Stefan, Damon est à deux doigts de se sacrifier quand Stefan s’interpose entre Rayna et lui, et reçoit la dague en pleine poitrine. Il porte la Marque de la dague. Il doit fuir pour éloigner Rayna de Caroline, Damon et Valérie. Alors que Caroline se remet de la césarienne, Stefan est sur la route. Trois ans plus tard, Caroline roule en direction de La Nouvelle-Orléans avec ses deux filles. Elle va voir un vieil ami.