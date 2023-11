Vampire diaries - S07 E147 - Pleine lune sur le bayou

"Stefan est en route pour La Nouvelle-Orléans. Valérie le guide par téléphone vers un club de jazz, le Saint James, protégé contre la magie, dans lequel Rayna ne pourra pas le localiser. Il y rencontre Klaus, à qui il cache le vrai motif de sa visite jusqu’à ce que sa cicatrice se remette à saigner. Klaus lui en veut d’avoir attiré Rayna dans sa ville, et le chasse. Caroline, qui est en route pour Dallas avec Alaric et les jumelles, tente de joindre Stefan sur son portable, mais c’est Klaus qui lui répond. Leur conversation fait changer Klaus d’avis : il veillera personnellement à ce qu’il n’arrive rien à Stefan. Après avoir tué Rayna une énième fois, Klaus emmène Stefan chez une sorcière susceptible de les aider. Caroline, de son côté, est arrivée à Dallas avec Alaric. Elle lui a trouvé une maison, l’a aidé à choisir une nounou, a organisé le déménagement. Sa mission est terminée, mais elle a du mal à quitter les filles et Alaric, qui l’invite à rester aussi longtemps qu’elle le voudra. Damon et Bonnie rejoignent Enzo devant une ancienne bâtisse. Ils apprennent qu’il s’agit de l’Armurerie, une société de collectionneurs d’objets surnaturels. A sa tête se trouve Alex – Alexandria Saint-John, de son vrai nom – qui capture Nora et Mary Louise. Tyler a été le premier à contacter l’Armurerie. Matt avait fait appel à eux pour se débarrasser d’Enzo, mais l’Armurerie, au lieu de l’enfermer, l’a embauché pour capturer Rayna, en échange d’informations sur sa famille. Enzo propose donc à Damon de dire à Stefan de les rejoindre pour que Rayna le suive et qu’il puisse l’attraper, mais Valérie met Damon en garde. Ces gens ne sont pas dignes de confiance. Damon refuse de contacter Stefan, alors Enzo l’enferme avec Tyler qui doit muter le soir-même, soir de pleine lune. Si Damon ne dit rien, il est condamné. Bonnie réussit à libérer Damon, mais Tyler la bouscule violemment. Comme Enzo lui avait injecté un produit inhibiteur de magie, le sang de Damon ne parvient pas à la guérir. Damon prend alors la décision de se retirer de l’équation jusqu’au retour d’Elena, pour que ni Bonnie, ni Stefan, ne se sacrifient pour lui. Enzo apprend que l’Armurerie a été fondée par son père, et qu’Alexandria est de sa famille. Trois ans plus tard, Caroline arrive à La Nouvelle-Orléans avec ses filles. Elle cherche Klaus, mais on lui apprend que ça fait trois ans que plus personne ne l’a vu, ni n’a entendu parler de lui.