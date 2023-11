Vampire diaries - S07 E148 - Régénérescence

"Rayna sauve la vie de Matt et Penny qui se faisaient attaquer par des vampires. Elle veut retrouver Stefan mais personne ne sait où il est. Damon propose son aide mais il arrache le coeur de Rayna avec la complicité de Matt. Penny n’y comprend rien. Matt lui explique que certains vampires sont ses amis. Penny lui dit que c’est sa faute si Mystic Falls est en ruine. Stefan a fini l’onguent aux plantes que Freya lui avait donné pour masquer la marque. Valerie l’accompagne pour trouver des plantes. Quand ils arrivent à la serre où les sorcières font pousser leurs plantes, il n’en reste plus. Stefan ne pourra plus refaire d’onguent et il est condamné à fuir. Caroline lui annonce qu’elle préfère rester à Dallas avec les bébés. Stefan ne veut pas venir à Dallas car il a peur de mettre Caroline, Alaric et les enfants en danger. Damon a un plan pour aider son frère. Il compte tuer Rayna jusqu’à ce qu’elle ne se réveille plus. Bonnie fait la connaissance d’Alex St John à l’Armurerie. Elle apprend que la vie de Stefan est liée à celle de Rayna. Si Rayna meurt pour de bon, tous ceux qu’elle a marqués périront avec elle. Bonnie réussit à prévenir Damon in extremis. L’Armurerie rejoint Damon pour lui porter secours et Rayna est capturée. Damon envoie une lettre à tous ses amis pour leur expliquer qu’il souhaite s’enfermer dans un cercueil pour attendre le retour d’Elena. Bonnie ne l’entend pas de cet oreille et elle décide de rejoindre Damon en lui disant qu’elle trouve sa décision égoïste et qu’elle ne l’accepte pas. Trois ans plus tard. Stefan est ligoté par Rayna à Dallas. Elle lui explique qu’elle peut transférer la marque sur quelqu’un qui mérite davantage de mourir : Damon. Elle lui laisse alors le choix : c’est son frère ou lui. Stefan lui dit qu’elle ne réussira pas à le monter contre son frère. Damon apparaît et lui dit que l’idée vient de lui…