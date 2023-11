Vampire diaries - S07 E149 - Passé, présent, futur

L’épisode se déroule trois ans plus tard et Stefan est en mauvaise posture. Il est face à un dilemme : se faire tuer ou faire transférer la marque sur Damon qui deviendrait la nouvelle cible de Rayna. Valerie accepte d’aider Stefan et de faire le transfert, mais Damon se rend compte alors que s’il décide de s’enchaîner à la vie de Rayna, il ne pourra plus revoir Elena lorsque celle-ci se réveillera. Il refuse finalement de coopérer. Valerie reproche à Damon d’avoir menti à son frère. Damon reproche à Valerie d’avoir profité de leurs trois années de cavale pour se rapprocher Stefan et le séduire alors qu’elle aurait pu l’aider avant. Damon jure qu’il a un plan pour les débarrasser de Rayna sans qu’il récupère la cicatrice. Mais Stefan se fait tuer par Rayna avant que Damon et Valerie le rejoignent et il se retrouve une nouvelle fois enfermé dans la Pierre du Phénix. Parallèlement, à l’Armurerie, Nora est chargée par Alex de retrouver Enzo sous peine de voir Mary-Louise mourir empoisonnée. Elle finit par le retrouver mais Alex lui apprend qu'il n'y a pas d'antidote pour Mary-Louise et quelle mourra d'ici quelques jours. Nora retrouve Mary-Louise et part avec elle. Elles croisent la route de Rayna qui blesse Nora. Elle est maintenant marquée. Nora et Mary-Louise, toutes deux condamnées, décident de se suicider en détruisant la dague de Rayna.