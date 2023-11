Vampire diaries - S07 E150 - Trois jours de sursis

Alors que Damon tente de se persuader que rien n’est perdu et qu’il réussira à faire revenir l’âme de Stefan, Valérie, qui pleure Nora et Mary Louise, ne partage pas son optimisme. Elle se lance tout de même à la recherche de Rayna, comme le suggère Damon, mais sans lui. Quand elle trouve la Chasseuse, celle-ci est justement en train de téléphoner à Matt pour lui demander son aide. Quand la pierre a explosé, toutes les âmes qui étaient piégées à l’intérieur se sont dispersées aux quatre coins du monde, dans le premier corps mort qu’elles ont trouvé. Rayna les entend toutes en même temps dans sa tête. Valérie utilise ses pouvoirs pour l’aider à se concentrer sur Stefan, dans l’espoir de le localiser. Avec l’aide d’Alaric chez qui elle s’est réfugiée avec son otage, elle comprend que Stefan s’est retrouvé dans le corps d’un alcoolique notoire qui a provoqué un tragique accident dans l’Arkansas. Stefan est aujourd’hui Marty Hammond, cible d’une chasse à l’homme dans la forêt d’Ouachita, alors qu’un blizzard s’approche à toute vitesse. Il trouve refuge dans une cabane abandonnée où il se brise le pouce pour pouvoir enlever une menotte. Il parvient à faire démarrer le pick-up qui se trouvait là, mais tombe en panne d’essence au milieu de nulle part. Heureusement, il croise une jeune femme. Il aimerait lui emprunter son téléphone, mais cette dernière qui a entendu parler de la chasse à l’homme, l’abandonne à son triste sort alors que la neige commence à tomber. Damon, qui s’est fait passer pour Matt auprès des autorités locales, interroge la jeune femme que Stefan a croisée, et oriente les recherches dans la mauvaise direction pour tenter de le retrouver avant la police. Il apprend que le portable du témoin est resté sur place et parvient à joindre Stefan. Il le motive à marcher, et alors que Stefan s’écroule, éprouvé par le sevrage, la fatigue et le froid, Damon le rejoint enfin. Un peu plus tard, dans la voiture de Damon, Stefan apprend qu’il lui reste un peu moins de quarante-huit heures pour récupérer son corps, actuellement habité par Ambrose, un vampire au passé de tueur en série qui s’est empressé de retourner à Memphis, pour remettre le couvert, comme dans les années 1880.