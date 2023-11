Vampire diaries - S07 E151 - Le mystère de la chambre forte

"Damon hypnotise des ambulanciers pour maintenir Marty en vie en attendant que Valerie transfère l’âme de Stefan dans son vrai corps. A Memphis, Ambrose, le vampire qui possède le corps de Stefan, massacre des étudiants. Damon prend la route avec Alaric pour le capturer. Ambrose propose un marché à Damon : s’il lui livre Rayna Cruz, il habitera un autre corps et de lui rendra celui de Stefan. Damon accepte, mais Enzo capture Rayna car il a besoin de son aide pour sauver Bonnie. Damon doit annoncer à Ambrose que Rayna lui a échappé, Ambrose est furieux et il décide de tuer Marty pour rester dans le corps de Stefan. Damon et Alaric neutralisent Ambrose et sauvent Marty. Au péril de sa vie, Valerie réussit à transférer Stefan dans son vrai corps. Elle se rend compte que Stefan ne l’aime pas autant qu’elle l’aime et elle décide de le quitter pour qu’il puisse retrouver Caroline s’il le souhaite. Alaric dit à Damon qu’il ne veut pas redevenir ami avec lui comme avant car il a enfin une vie paisible qui lui plaît. Il lui reproche d’avoir fait un choix égoïste en disparaissant pendant trois ans. Bonnie est toujours internée en HP et elle essaie de soutirer des informations sur l’Armurerie auprès d’une autre patiente qui n’est autre que la sœur d’Alex. Elle apprend qu’il y a une chambre forte dans le sous-sol. Enzo vient la voir et lui annonce que les pilules qu’elle prend la rendent malade et qu’elle est condamnée. Damon débarque à l’hôpital pour rendre visite à Bonnie et elle lui claque la porte au nez.