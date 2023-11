Vampire diaries - S07 E152 - L'unique solution

Bonnie est condamnée, mais Damon ne l'entend pas de cette oreille. Il propose à Rayna de tuer tous les vampires qui se sont échappés de la Pierre, en échange de sa dernière vie. Selon Bonnie, cette stratégie devrait la guérir. Rayna, qui n'est pas contre l'idée de trouver le repos après sept vies consacrées à la Chasse des vampires, pose ses conditions: Damon, Enzo et Bonnie doivent d'abord lui prouver qu'ils sont capables de remplir leur mission. Les trois "tueurs à gages" s'en sortent plutôt bien, malgré le peu d'informations que Rayna peut leur donner pour trouver leurs cibles, mais très vite, Damon appelle Stefan, pour lui demander du matériel et de l'aide. Stefan se trouve justement avec Alaric. Il était allé sonner à sa porte dans l'espoir de pouvoir parler à Caroline, mais celle-ci était toujours en cavale avec les filles. La vie de Bonnie étant en jeu, Stefan et Alaric mettent leurs différends de côté et acceptent d'aider Damon. Mais Alaric en veut toujours à Stefan pour ce qu'il a fait subir à Caroline et refuse qu'il fasse de nouveau irruption dans sa vie, maintenant qu'elle a réussi à se reconstruire sans lui. Quand Stefan revoit enfin Caroline, celle-ci ne lui adresse même pas la parole, comme l'avait prédit Alaric. Toute la bande arrivent à bout de la liste de Rayna qui finit par accepter le marché, mais entre-temps, la liste s'est considérablement rallongée. Bonnie devra encore attendre avant de récupérer la vie de Rayna. Alex, elle, cherche toujours à la retrouver. Elle veut que Bonnie libère sa sœur Yvette, que Lucy Bennett a enfermé dans la chambre forte de l'Armurerie trois ans plus tôt, sur les ordres de Virginia. En contrepartie, elle propose à Enzo de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver la vie de Bonnie. Enzo décline l'offre.