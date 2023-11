Vampire diaries - S07 E153 - Tuez-les tous

"Damon et Enzo font équipe pour liquider les vampires qui figurent sur la liste de Rayna Cruz. Bonnie décide de s’injecter du sang de Rayna parce que ses pouvoirs reviennent et elle a peur de se faire localiser par l’Armurerie. Son état empire, il ne faut pas tarder à lui transférer la vie de Rayna. Damon force Stefan à accompagner Matt à la chasse aux vampires. Les retrouvailles sont houleuses. Stefan veut comprendre pourquoi Matt le déteste, Matt lui explique qu’il le croit responsable de la mort de Penny. En réalité, Stefan avait hypnotisé Matt pour qu’il oublie la mort de Penny car c’est lui qui a tué sa fiancée par accident. Caroline et Alaric chassent aussi les vampires en renfort. Mais ils se font enlever par l’Armurerie. Damon conclut un accord avec Alex, en échange de son aide pour tuer les vampires de la liste, Bonnie viendra ouvrir la chambre forte. Bonnie en veut terriblement à Damon, mais elle arrive à enfermer Alex et ses hommes avec le monstre avant que celui-ci ne s’échappe dans la nature. Le transfert de vie va pouvoir avoir lieu. Mais lors de la cérémonie chamanique, Damon comprend que Rayna les a piégés. Bonnie va devoir poursuivre la mission de Rayna, c’est une tueuse de vampire maintenant…