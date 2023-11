Vampire diaries - S07 E154 - Pour rompre la malédiction

Bonnie ne se réveille pas. Personne ne comprend pourquoi. Stefan émet l’idée de l’aider à se battre contre son nouvel instinct de Chasseuse en allant la rejoindre dans son subconscient. Caroline ouvre le bal. Bonnie est d’abord heureuse de voir son amie, puis la Chasseuse prend le dessus et blesse Caroline. Dans la réalité, Caroline a été marquée. Stefan tente de la convaincre de fuir, car à son réveil, Bonnie voudra la tuer. Caroline refuse. Stefan la drogue et l’emmène dans un hôtel près de l’aéroport. Il lui propose de l’accompagner à Hong-Kong, mais Caroline refuse toujours d’abandonner sa famille, comme lui l’avait abandonnée. Elle finit par se rendre compte qu’il a raison, qu’elle ne doit pas impliquer sa famille à cause du danger qu’elle représente. Entre temps, Enzo a lui aussi échoué, et revient de son intrusion dans le subconscient de Bonnie avec une marque. Damon n’a plus le choix. Il ne veut pas que son amie se laisse mourir pour éviter d’avoir à les tuer. Il entre dans son esprit et la provoque, en lui disant à quel point il sera heureux de revoir Elena, et que, s’il avait su, il ne l’aurait pas sauvée à Amsterdam. Bonnie voit rouge et tente de lui arracher le cœur dans cette scène imaginaire. Damon a atteint son but : Bonnie s’est réveillée. A présent, elle n’a qu’une idée en tête : tuer Damon. Matt s’interpose. Il ne veut pas laisser Bonnie tuer leurs amis. Elle accepte son aide à condition de pouvoir éliminer Damon qu’elle rejoint dans la forêt. Il lui a tendu un piège. Il la conduit jusqu’à la souche qui fait office d’autel en sa mémoire. Bonnie reste insensible. Elle l’attaque et prend le dessus. Damon lui ouvre son cœur. Bonnie semble touchée mais s’apprête à le tuer quand Matt la neutralise. Ce dernier pense avoir plusieurs heures pour l’emmener loin de la bande de vampires, mais Bonnie se réveille, et prend le volant. La partie de chasse a commencé. Enzo rejoint Damon chez lui. Il a appris par le chaman qui a transformé Bonnie qu’en rompant le lien qui l’unit au dernier Eternel, ils ont des chances de rompre la malédiction. Damon est décidé à rouvrir l’Armurerie, sans se soucier de la force maléfique qui la hante.