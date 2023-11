Vampire diaries - S07 E155 - Nul n'échappe à son destin

Bonnie, accompagnée de Matt, lutte tant bien que mal contre ses pulsions meurtrières et poursuit ses amis. Enzo et Damon ont une solution, tuer la dépouille du dernier Eternel pour libérer Bonnie. Mais la dépouille est enfermée à l’Armurerie et ses portes ont été scellées par un sort de Bonnie. Damon a une idée. Il veut faire siphonner le sort par une sorcière siphon : Valerie ou les filles d’Alaric et Caroline. Alaric et Caroline acceptent de faire venir leurs filles. Les deux petites réussissent à ouvrir la porte. Damon explique à Stefan qu’il veut accomplir cette mission seul. Stefan accepte. Alaric voit que Caroline a encore des sentiments pour Stefan et il lui dit qu’il comprend. Que même si elle le quitte pour Stefan, ce sera toujours la mère de ses filles. Stefan et Caroline s’embrassent. Pour faire diversion, Enzo demande à Bonnie de le poursuivre. Alors qu’elle le rattrape et qu’elle est sur le point de le tuer, Damon parvient à brûler le dernier Eternel. Tout le monde est libéré, Bonnie est sauvée. Bonnie et Enzo sont heureux. Mais au moment de sortir de l’Armurerie, Damon entend Elena l’appeler… c’est un piège. Enzo va libérer son ami de l’emprise de la créature mais il se fait happer lui aussi. Enzo et Damon disparaissent, mais on les retrouve quelques mois plus tard entourés de nombreux cadavres. Apparemment, la créature de la chambre forte les a transformés en psychopathes…