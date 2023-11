Vampire diaries - S08 E01 - Le chant des sirènes

"Damon et Enzo continuent à faire des victimes, mais pas n’importe lesquelles. Ils repèrent les humains qui ont fait quelque chose d’horrible, puis les ramènent à l’abattoir où ils ont élu domicile et les plongent dans une fosse remplie d’eau où quelque chose les dévore. Il n’en reste que quelques os. Un jour, le corps d’un disparu est retrouvé. Caroline, Stefan et Bonnie espèrent qu’il les mènera à Damon et Enzo. Grâce aux indices laissés par ce dernier, Stefan trouve l’abattoir. Damon et Enzo ne se laissent pas reconduire chez eux. Damon a renoncé à son humanité. Il sait que l’enfer l’attend. Que sa vie est finie. Qu’elle est finie depuis que Stefan l’a tué. Stefan est profondément blessé par ces mots. Il lui semble que cette fois, Damon ne lui pardonnera jamais. Bonnie, quant à elle, a bien compris que les deux vampires n’avaient aucun contrôle sur la situation. Les indices laissés par Enzo lui permettent de comprendre que la chose qui les manipule est une sirène. Dans la chambre forte de l’Armurerie, deux étudiants de Ric ont fait une découverte majeure : en se laissant guider par leur seul sens du toucher, ils ont atteint un souterrain dissimulé par une illusion d’optique. Ce souterrain mène à une pièce remplie d’objets anciens intacts. Accompagnés d’un squelette. Pendant que Ric joue à Indiana Jones, Virginia Saint John tente de tuer Lizzie et Josie. Elle dit à Caroline que la chose en a après elles. Puis elle mange sa langue et meurt. Suite à cet incident, Alaric et Caroline décident qu’il viendra s’installer dans la maison où elle a grandi pendant qu’elle ira vivre chez Stefan. Après un ultime repas, la sirène sort enfin de l’eau.