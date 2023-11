Vampire diaries - S08 E157 - Les soldats du diable

"Stefan et Caroline sont pleins d’espoir car ils ont trouvé une nouvelle piste. Deux femmes nommées Sarah Nelson sont mortes de blessures dans le cou. Stefan comprend que Damon et Enzo en veulent à la dernière des Salvatore, Sarah. Damon et Enzo trouvent Sarah, qui injecte de la veine de Vénus à Damon. Elle et Enzo vont chez elle pour faire ses valises et tombent sur Stefan, Caroline et Bonnie... Enzo explique à Bonnie qu’il doit retourner auprès de la sirène. Bonnie lui injecte de la veine de Venus et l’enlève dans sa voiture. Quand il se réveille dans la voiture, il est pris de violente migraines et de saignements. Bonnie doit le laisser rejoindre sa geôlière à regret. Pendant ce temps, Damon se réveille et vole sa bague de jour à Caroline pour l’immobiliser. Il rejoint Stefan qui est toujours avec Sarah. Alors que Sarah tente de se sauver, la sirène apparaît. Elle entre dans l’esprit de Damon et remplace Elena par elle-même. Damon tue Sarah, sous les yeux de Stefan réduit à l’impuissance par Sybil. A l’Armurerie, Georgie raconte à Ric qu’elle a eu une expérience de mort imminente, qu’elle a entrevu l’enfer et s’est réveillée avec un tatouage étrange. Quand Enzo retrouve Sybil, elle découvre que ses pensées sont réellement occupées par Bonnie... Quand Stefan retrouve Caroline à la résidence Salvatore, elle a été délivrée par Bonnie. Il la demande en mariage et Caroline accepte.