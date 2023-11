Vampire diaries - S08 E158 - Le don de Damon

"Bonnie décide de passer la journée avec Caroline. Elle veut l’aider à choisir sa robe de mariée, mais Damon vient jouer les troubles fêtes. Sybil l’a envoyé pour tuer Bonnie. Enzo continue de se battre pour empêcher Sybil de contrôler totalement son esprit. Elle a compris qu’il y avait un lien spécial entre Damon, Enzo et Bonnie. Bonnie se retrouve au centre d'un jeu mortel et Sybil la force à prendre une décision déchirante impliquant les deux personnes les plus importantes de sa vie. En effet, la sirène a ordonné à Damon et Enzo de se battre à mort. Bonnie doit choisir qui doit survivre. Damon est allé demander à son frère d’être son second. Bonnie choisit Enzo, mais Sybil ne tient pas parole et sauve Damon. Elle arrive à convaincre Enzo de rallier sa cause et décide que c’est Bonnie qui doit mourir. Georgie et Alaric font une découverte, la mystérieuse fourche qu’ils ont trouvée est en fait un diapason. Alaric décide de l’utiliser contre Sybil et il parvient à la neutraliser et à la mettre en captivité. Mais le lien entre Damon et Sybil n’est pas rompu pour autant et il part à la rencontre de Tyler. Sous l’emprise de Sybil, il le tue…"