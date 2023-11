Vampire diaries - S08 E159 - Abandonnées...

Stefan et Alaric interrogent Sybil. Stefan veut savoir comment sauver son frère. Pour répondre à sa question, Sybil lui raconte l’histoire de deux jeunes filles télépathes, la fille de l’île et la fille du village, exilées par leurs proches sur une île aride à cause de leur don. Affamées, elles tentèrent d’utiliser leur pouvoir pour lancer un appel de détresse à un bateau qui passait au large. Il fut entendu, mais les récifs étaient dangereux et les marins périrent dans le naufrage. La fille de l’île savait par expérience que ça se produirait. La fille du village lui fit promettre de ne plus recommencer et de ne se nourrir que de ce que l’île leur offrirait. Un jour, la fille de l’île fut forcée d’aller chasser le sanglier. Elle revint avec un gros morceau de viande qu’elle mangea avec sa sœur. En réalité, il s’agissait de chair humaine. La fille de l’île venait de transformer à son insu la fille du village en cannibale. Cette dernière, quand elle découvrit la vérité, se jeta du haut de la falaise. C’est là que Cade, le tout premier télépathe, gardien de l’enfer, leur apparut. La fille de l’île conclut un pacte avec lui pour qu’il sauve sa sœur. Elles allaient devoir servir leur nouveau maître en échange de la beauté et de la jeunesse éternelle. Alors que Sybil est entrée dans l’esprit de Stefan, elle lui révèle le nom de sa soeur et lui dit comment sauver Damon : en tuant le diable. A son réveil, il ne se souvient plus de rien. Alaric soupçonne Georgie d’être la seconde sirène, mais celle-ci a été manipulée par Seline. La fausse nounou l’avait chargée d’enfermer Alaric et de libérer sa sœur. Seline ne peut pas se permettre de laisser Georgie en vie. Elle la dévore. Son âme est aspirée. Elle va rejoindre Cade en enfer.De son côté, Damon est toujours la marionnette de Sybil. Il se retrouve au garage de Peter Maxwell, à la recherche d’un objet convoité par la sirène. Lui-même n’a aucune idée de ce que c’est. Il s’avère que Peter est le père de Matt qui arrive à sa rescousse alors que Damon s’apprêtait à le tuer. Le vampire lui apprend que Tyler est grièvement blessé. Il lui donne des indications pour lui permettre de le retrouver, mais il doit se dépêcher pour espérer le sauver. Quand Peter et Matt arrivent sur les lieux, ils découvrent le corps sans vie de Tyler dans le coffre d’une voiture. Pendant ce temps, Damon a trouvé ce qu’il cherchait : une mystérieuse boule, marquée d’un M et d’un symbole.