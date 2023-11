Vampire diaries - S08 E160 - Je ne te quitterai jamais

"Matt appelle tous ses amis pour leur annoncer que Tyler a été tué par Damon. Stefan sait que Sybil a poussé son frère à tuer Tyler, mais décide de le mettre hors d’état de nuire. Tout le monde se rassemble dans la forêt pour lui rendre un dernier hommage. Damon fait irruption pendant la cérémonie et leur montre des tombes qu’il a creusée pour chacun d’eux. Sybil parvient à s’échapper de l’Armurerie. Seline continue à manipuler les jumelles pour se servir de leurs pouvoirs. Elle utilise les restes de Georgie pour essayer de convoquer Cade. De son côté, Bonnie parvient enfin à libérer Enzo de l’emprise de la sirène. Après une conversation au téléphone avec Caroline, elle décide de mettre le feu au chalet où elle le garde prisonnier et de se laisser mourir devant lui. Au dernier moment, Enzo la sort du chalet en flammes. Le charme est rompu. Stefan parvient à neutraliser Damon et le met dans un cercueil. Mais Sybil vient le délivrer et lui annonce qu’ils ont beaucoup de choses à faire. Alors que Ric et Caroline sont à la fête foraine en compagnie de leurs amis pour rendre enfin hommage à Tyler, Donovan fait le rapprochement entre la baby-sitter des filles et les archives qu’il a récupérées. Il dit à Caroline de rentrer immédiatement. Quand Caroline et Ric arrivent à la maison, les filles ont disparu. Il ne reste qu’un dessin les représentant en famille, avec Séline et Cade...