Vampire diaries - S08 E161 - L'offrande aux ténèbres

"Les jumelles sont dans un resto route en train de manger un banana split avec Seline quand Sybil et Damon les rejoignent. Seline explique à sa soeur son plan pour les délivrer toutes les deux de Cade, qui consiste à échanger Lizzie et Josie contre elles. Ric appelle Seline et lui dit qu’il la retrouvera et qu’il la tuera. Pendant ce temps, Caroline explique à Stefan qu’il ne peut pas les accompagner dans leur mission, car si elle tombe sur son frère, elle le tuera. Stefan reste donc avec Matt. Enzo reçoit un appel de Damon dont Sybil profite pour pénétrer son esprit. Stefan entre dans l’esprit d’Enzo et voit que Sybil est en train de le tuer en lui arrachant les entrailles une à une. Stefan comprend qu’ils se trouvent dans un restaurant sur la route et prévient Caroline et Ric. Quand ces derniers arrivent dans le restaurant, c’est trop tard, Seline, Sybil et Damon ont déjà emmené les jumelles. Damon convainc les sirènes de convoquer Cade pour lui faire la proposition tout de suite. Mais alors que Seline expose son offre au diable, Sybil fait une contre-proposition et lui offre en échange... les frères Salvatore. Stefan, qui est arrivé entre temps, se bat avec des hommes hypnotisés par Sybil et finit par en tuer un. Damon l’emmène alors retrouver Cade. Stefan accepte de donner son âme immortelle au diable pour sauver les jumelles. Alors que Caroline et Ric se tiennent devant les jumelles endormies, Caroline explique à Ric qu’il faut qu’il les emmène loin d’elle, pour les protéger. Stefan apprend à Caroline qu’il est devenu l’esclave du diable et qu’il ne leur reste qu’une journée à passer ensemble. Matt et Ric retrouvent Damon au Mystic Grill. Ric lui plante un pieu dans le coeur...