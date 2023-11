Vampire diaries - S08 E162 - Joyeux Noël, mon frère

"""Stefan prépare le réveillon de Noël. Il refuse de gâcher la dernière journée qu’il lui reste avec Caroline en se morfondant. Alaric ne pourra pas rester aussi longtemps que prévu avec les filles. Il veut quitter la ville au plus vite, notamment parce qu’il a tué Damon. Quelle n’est pas sa surprise quand ce dernier sonne à la porte, Sybil au bras. Le réveillon promet d’être mouvementé. D’autant plus que Matt et Peter arrivent eux aussi, alors qu’ils n’étaient pas censés venir. Damon gâche un peu plus la fête en tuant Stefan. Il n’est pas vraiment mort. Cade le ressuscitera, comme il a ressuscité Damon. Cade tenait à avoir une entrevue avec son futur serviteur et à le convaincre de redevenir le Boucher de Monterey. Au début, celui-ci refuse. Surtout après que Cade lui prouve que Seline lui a fait oublier qu’il avait massacré tout un camp d’ouvriers agricoles à la veille de Noël, en 1917. Il passe finalement un marché avec Cade : il redevient le Boucher pendant un an, le temps d’accomplir sa mission. Après ça, Cade s’engage à les libérer, Damon et lui. Cade prend le pari, persuadé que Stefan ne voudra pas partir, une fois redevenu le monstre sanguinaire qu’il était autrefois.En parallèle, Bonnie et Enzo parviennent à récupérer le diapason. Seline, pleine de remords, cherche à se racheter. Elle coupe aussi le lien psychique qui l’unissait aux jumelles.Sybil, elle, veut récupérer l’objet que Peter avait hérité de ses ancêtres. Peter ne voit pas de quoi il s’agit. Elle s’apprête à lui faire du mal quand Enzo fait retentir le diapason. Sybil et Bonnie s’écroulent. Damon enlève Sybil. Quand elle ouvre le cadeau que Caroline lui a fait, elle découvre le collier d’Elena. Ce collier ravive les souvenirs de Damon qui arrache le cœur de la sirène.Stefan doit quitter Caroline et partir rejoindre Cade. Sitôt après avoir quitté Mystic Falls, il fait taire ses émotions et redevient le Boucher."""