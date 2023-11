Vampire diaries - S08 E163 - La faim ne justifie pas les moyens

"""Sybil fait venir Caroline au lycée de Mystic Falls où elle enseigne désormais l’histoire, pour la forcer à récupérer pour elle la Cloche de la Charte. Cette cloche a été fabriquée à la fin du dix-huitième siècle par un Maxwell, ancêtre de Peter et Matt. Des sorcières l’ont ensorcelée. Combinée au diapason et à la boule que Damon avait récupérée chez Peter, elles forment une « super cloche ». Le diapason est déjà une torture pour les sirènes. Le son amplifié par la cloche aurait sûrement un effet dévastateur sur elles. C’est pourquoi Sybil veut à tout prix remettre la main dessus. Il se trouve qu’en 1992, Peter, qui en avait marre que sa famille soit dénigrée alors qu’elle a joué un rôle essentiel dans la fondation de Mystic Falls, a jeté la cloche dans la rivière, du haut du pont Wickery. Elle avait été repêchée en même temps que la voiture des parents d’Elena. Comme elle était cassée, la ville avait fabriqué une réplique, laquelle était sonnée chaque année lors du défilé de la Journée des Fondateurs. Matt en veut à Peter de l’avoir empêché de se construire en connaissant l’histoire de sa famille. Il tourne le dos à son père. Sybil, elle, se rend compte que Seline a récupéré la cloche avant elle. Elle essaie de se venger en faisant brûler ses élèves d’histoire, mais Peter et Matt les libèrent à temps.De leur côté, Damon et Stefan continuent de travailler pour Cade. Stefan tente de corrompre Tara, jeune médecin qui ressemble physiquement et de par son passé à Elena. Damon ne veut pas croire qu’elle puisse faire le mal. Le pendentif et cette jeune médecin ne cessent de lui rappeler celle qu’il aimait. Stefan se rend compte qu’il a le pendentif dans la poche et le pousse à s’en débarrasser en le jetant par la fenêtre alors que leur voiture est en marche. Le lendemain, Damon revient sur ses pas et retrouve le collier. De son côté, Stefan qui, jusque là, parvenait à contrôler ses pulsions, fait un carnage dans l’hôpital de Tara et décapite ses victimes."""