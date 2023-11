Vampire diaries - S08 E164 - Loin des yeux, près du coeur

"Sybil appelle Damon et lui demande la boule qu’il a volée à la famille de Matt. Stefan lui suggère d’aller à Mystic Falls pour tuer Sybil.Bonnie arrive chez Caroline avec un collier rempli du sang d’Enzo.Seline appelle Caroline et lui donne rendez-vous au grill. Elle lui propose d’assembler ensemble les pièces de la cloche pour pouvoir tuer Sybil.C’est l’élection de Miss Mystic Falls. Caroline a la désagréable surprise de voir débarquer Damon et Stefan.Sybil tente de récupérer la sphère que Damon a volée mais celui-ci refuse de la lui donner. Il parvient à lutter contre son influence.Caroline demande à son tour la sphère à Damon, qui refuse de la lui donner tant que Sybil n’aura pas remis de l’ordre dans sa tête.Matt est chez Seline à la recherche de la cloche. Il se fait surprendre par un agent de police hypnotisé par Seline. Matt parvient à prendre la fuite.Stefan détruit le pendentif d’Elena qui était dans la poche de Damon.Enzo demande à Bonnie si elle accepterait de devenir un vampire pour lui. Bonnie lui rappelle que son destin est lié à celui d’Elena, et que même si elle le voulait, elle ne le pourrait pas.Caroline demande à Bonnie et Enzo d’escorter tous les invités à l’élection de Miss Mystic Falls pour qu’elle puisse empêcher Damon de donner la sphère à Sybil. Les concurrentes refusent de partir car Stefan les a hypnotisées pour qu’elles restent.Sybil essaie d’arracher la sphère des mains de Damon mais il l’assomme avec.Matt parvient à retrouver la cloche au poste de police. Il est surpris pas le shérif mais parvient à le maîtriser. Au moment où il repart avec la cloche, il voit Dorian débarquer avec Seline...Stefan transforme les concurrentes de l’élection en vampires. Caroline finit par lui dire de ne plus l’approcher jusqu’à ce qu’il retrouve son humanité.Damon a enchaîné Sybil dans un donjon. Il se propose de la torturer pour se venger mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu..."