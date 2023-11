Vampire diaries - S08 E165 - L'aventure intérieure

"Damon est catatonique, assis sur une chaise dans son salon. Il est persuadé de brûler en enfer. Caroline et Bonnie réussissent à entrer dans sa tête grâce à Sybil, qui les aide uniquement parce qu’elles ont accepté de lui céder la cloche. Caroline et Bonnie se retrouvent dans l’univers inventé par Damon dans lequel elles croisent Henry, Vicki, Liz, la grand-mère de Bonnie et Tyler. Pour protéger les gens qu’il aime, Damon n’a pas trouvé d’autre solution que de faire comme s’il était mort humain et n’était jamais devenu un vampire. Caroline et Bonnie lui accordent leur pardon, mais ce n’est pas ce qu’il cherche. Stefan entre à son tour dans sa tête, persuadé que Damon attend qu’il lui pardonne tout ce qu’il lui a fait subir, mais c’est le contraire : Damon pardonne officiellement à Stefan de l’avoir transformé en vampire. Stefan est hors de lui et décide de faire brûler Mystic Falls. Pour cela, il trahit Sybil et s’allie à Seline. Un Maxwell devra sonner la cloche douze fois pour que l’enfer s’abatte sur Terre et que Sybil, ainsi que tous les habitants de Mystic Falls, meurent brûlés vifs. Stefan hypnotise Matt. Il sonnera la cloche s’il ne trouve pas le moyen de pardonner à Damon la mort de Vicki avant la fin de l’heure. Damon sort de sa léthargie juste avant que Matt sonne le douzième coup. Matt n’a pas pardonné à Damon, mais prend note de ce qu’il a fait pour sauver son père et tous les habitants de la ville. Quant à Damon, il récite à Bonnie la lettre qu’il lui avait écrite avant de l’abandonner. Alors que Sybil et Seline se déchirent une fois de plus au beau milieu d’un petit restaurant, Cade fait son apparition. Les onze coups lui ont permis d’échapper à l’enfer. Il fait brûler les sirènes. C’est lui qui s’occupe de tout, dorénavant.