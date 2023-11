Vampire diaries - S08 E166 - Etre bon, à nouveau

"Cade est maintenant libre de parcourir le monde et il n'est pas satisfait du travail de ses deux serviteurs. Il libère Stefan et propose à Damon un nouveau contrat. Lui offrir 100 âmes perdues avant le coucher du soleil ou tuer Caroline. Damon, aux prises avec un choix cornélien, décide de tuer Cade. Il retrouve Caroline au lycée, lors de la journée de la capsule temporelle et lui expose la situation. Caroline retrouve la capsule temporelle qu’elle avait enterrée avec Bonnie et Elena quand elles étaient petites. A l’intérieur, il y a notamment la liste des choses qu’elles voulaient faire avant de mourir. Cette trouvaille donne une idée à Bonnie. Alors qu’elle est partie avec Enzo cacher la cloche, elle décide de profiter du voyage pour lui faire faire tout ce dont il a rêvé avant qu’il devienne humain. Enzo conduit une voiture de course sur un circuit et saute en parachute. Pendant ce temps, Matt et Caroline emmènent la foule rassemblée pour la journée de la capsule au Grill, pour les mettre à l’abri. Caroline propose à Matt de lui faire boire son sang pour le rendre immortel, mais Matt refuse net. De son côté, Damon essaie de tuer Cade, mais ses tentatives font chou blanc. Caroline propose alors à Damon de donner le remède à Cade pour le rendre mortel et le tuer. Reste à convaincre Bonnie. Bonnie et Enzo se retrouvent dans une maison que cette dernière a achetée et dans laquelle elle a fait transférer le corps d’Elena. Damon parvient à convaincre Bonnie de lui donner le remède pour tuer Cade. Ce dernier lui apprend que face au même choix que lui, Stefan a décidé de tuer l’amour de son frère, plutôt que de livrer 100 âmes au diable. Damon appelle Stefan qui est en route pour la maison où repose Elena, avec la ferme intention de la tuer. En arrivant chez Bonnie, Stefan prend Enzo par surprise et lui arrache le coeur. Bonnie assiste à la mort de son bien-aimé, une seringue du sang d’Elena à la main. Elle injecte le remède à Stefan, qui devient humain.