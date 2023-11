Vampire diaries - S08 E167 - La cloche de feu

"Matt a des visions, il voit des sorciers brûler. Alaric décide de l’hypnotiser pour comprendre d’où viennent ces visions. Au 18e siècle, Ethan Maxwell incarné par Matt se voit contraint par les sirènes Sybil et Seline de modifier la cloche qu’il a forgée pour repousser les créatures malfaisantes. La cloche doit maintenant permettre à Cade de venir sur terre et Sybil veut qu’Ethan le tue avec une dague. Les sirènes obligent Ethan à garder le silence et il ne peut expliquer à son amie Beatrice Bennett le grand danger qui les attend. Il consigne donc tout ce qu’il sait dans son journal. Le jour de l’inauguration de la cloche, les sorciers de la congrégation Bennett font front pour éviter que le feu de l’enfer ne se répande sur terre et ils se sacrifient. Pour sauver l'âme de Stefan, Damon passe un accord avec Cade qui veut récupérer le journal de Maxwell pour le brûler. Caroline essaie désespérément de rétablir un lien avec Stefan qui souffre terriblement depuis qu’il est humain. Il culpabilise pour tous les crimes qu’il a commis. Pour essayer de se racheter, il fait tout pour sauver une de ses victimes. Bonnie pleure Enzo et elle croit l’entendre. La mère de Bonnie vient l’aider et explique à sa fille qu’elle a dû ouvrir une porte vers un univers terrifiant. Elle décide de mettre feu à la dépouille d’Enzo pour protéger sa fille. Alaric et Damon se réconcilient et élaborent une stratégie pour tuer Cade quand Kai revient inopinément…