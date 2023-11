Vampire diaries - S08 E168 - Le visiteur de l'enfer

"Matt dit à Caroline que les gens affluent au poste de police pour signaler de vieux crimes commis par Stefan. Caroline accourt pour les hypnotiser tous et leur faire oublier ce qu’ils ont vu.Dorian se rappelle que c’est Stefan qui a tué sa famille. Il le kidnappe et le force à creuser sa propre tombe.Pendant ce temps, à Mystic Falls, Kai est de retour ! Mais il comprend vite que s’il n’agit pas, il risque de se retrouver en enfer rapidement. Il demande à Damon de l’aider en lui promettant de ramener Elena en échange. Damon appelle Bonnie. Celle-ci devine que Kai est de retour.Bonnie va voir Cade pour tenter de faire revenir Enzo. Elle finit par le voir, mais celui-ci la met en garde. Ne pas faire confiance à Cade. Cade cherche Enzo, qui n’est toujours pas arrivé en enfer, il lit dans les pensées de Bonnie et comprend que Kai est à Mystic Falls.Quand Damon parle des sirènes à Kai, celui-ci à une idée. S’il livre des âmes perdues à Cade, il pourra peut-être réchapper à l’enfer.Quant à Stefan, il tente de convaincre Dorian de ne pas le tuer. Mais Dorian lui tire dessus. Puis, affolé par son geste, il appelle Matt et Caroline qui emmènent Stefan à l’hôpital. Stefan est sauvé in extremis.A l’hôpital, il dit à Caroline qu’il veut quitter Mystic Falls, seul, pour faire le point sur toutes les atrocités qu’il a commises et tenter de comprendre ce qu’il est devenu.Caroline rentre chez elle. Ric est aux prises avec les jumelles qui deviennent incontrôlables. Il explique à Caroline que cela a commencé au moment où la cloche a sonné. Damon conduit Kai au cercueil d’Elena. Mais évidemment celui-ci ne tient pas sa promesse. Il siphonne toute l’énergie de Damon et l’utilise pour disparaître, en emmenant Elena..."