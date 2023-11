Vampire diaries - S08 E169 - Qui gagne perd

"Damon découvre son corps sans vie. Cade l’oblige à lui rapporter la dague cendrée en échange d’Elena que Kai lui a livrée. Stefan s’apprêtait à quitter la ville quand Damon lui apprend la nouvelle. Ils partent tous les deux à la recherche de l’Hérétique qu’ils trouvent dans un bar. Ils le ramènent à l’Armurerie qui est équipée de cellules inviolables, mais ils n’avaient pas anticipé qu’il pourrait siphonner la magie contenue dans tous les objets anciens, grimoires, etc… et ainsi, s’échapper. Kai se met immédiatement à la recherche de Lizzie et Josie pour les tuer, mais Alaric et Caroline l’arrêtent à temps. Stefan, lui, veut tuer Cade grâce à la dague. Kai lui a dit qu’en le tuant, il détruirait aussi l’enfer. Son plan échoue. Quand Damon rejoint Stefan et Cade, ce dernier lui impose de choisir entre Elena et son frère. Damon préfère se sacrifier, malgré les supplications de Stefan. Heureusement, Bonnie entame un bras de fer psychique avec Cade pour récupérer l’âme de Damon. Alors qu’elle commence à flancher, Stefan parvient à tuer Cade. L’onde de choc renvoie l’âme de Damon dans son enveloppe charnelle. Il conseille à Stefan de ne pas fuir, mais de rester avec Caroline et de tenter de se racheter à ses côtés. Il la rejoint à l’Armurerie et la demande une nouvelle fois en mariage. Elle accepte. Peu avant, Alaric lui a proposé de fonder une école pour les jumelles et tous les enfants qui sont comme elles.Bonnie emprisonne Kai dans un nouveau monde parallèle. Avant qu’elle l’abandonne, il lui avoue que l’enfer existe toujours et qu’il est en d’excellentes mains : Katherine est le nouveau diable."