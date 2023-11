Vampire diaries - S08 E170 - Un mariage trop parfait

"Dorian se dit que pour tuer la nouvelle reine de l’enfer, il faudrait fabriquer une dague à partir de ses os.De son côté, Matt a une sacrée surprise : sa mère est de retour.Damon propose d'organiser le mariage de Stephan et Caroline pour attirer Katherine et la renvoyer en enfer. D’après lui, son obsession pour Stephan et sa jalousie l’obligeront à se montrer à la cérémonie. Les préparatifs et le mariage se déroulent sans embûches ; Stephan et Caroline se disent enfin ""oui"", mais Katherine ne s’est toujours pas montrée. Pendant la fête du mariage, Kelly détourne l'attention en faisant exploser une bombonne de gaz, manquant d'éliminer Bonnie et les filles d'Alaric et Caroline. Heureusement, les jumelles ont siphonné les pouvoirs de Bonnie et toutes trois sont indemnes. Bonnie prend conscience qu’elle a encore des pouvoirs magiques.Le plan de Katherine est de faire sonner la cloche pour répandre le feu de l’enfer sur Mystic Falls et tout détruire. Seul un descendent des Maxwell peut faire sonner la cloche. C’est là qu’on apprend que la sœur de Matt est de retour elle aussi. Quand Vicky commence à faire sonner fameuse cloche, Bonnie s'évanouit... Va-t-elle s'en sortir ? "